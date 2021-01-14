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Алена Хмельницкая назвала причину развода с Тиграном Кеосаяном 

WomanHit.ru 18 минут назад
Алена Хмельницкая назвала причину развода с Кеосаяном
Фото: Instagram
Актриса Алена Хмельницкая и режиссер Тигран Кеосаян находились в браке на протяжении более двадцати лет, однако пара решила развестись. Артистка рассказала в телепрограмме «Судьба человека» о причине разрыва отношений.
Артистка вспомнила, как начались ее романтические отношения с Кеосаяном — он предложил подвезти Хмельницкую и ее друга Егора Кончаловского. Позже пара поженилась и была счастлива долгие годы в браке, в котором родились двое детей. Однако рождение второй дочери не спасло союз от развода.

«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной», — призналась актриса.

Хмельницкая добавила, что после разрыва ей и Тиграну стало жить легче.
Напомним, в браке у Алены Хмельницой и Тиграна Кеосаяна родились две дочери — в 1994 году появилась на свет Александра, а в 2010 — Ксения. Пара решила развестись в 2014 году. На данный момент артистка находится в отношениях с молодым предпринимателем.
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Шоу-бизнес , Алена Хмельницкая , Тигран Кеосаян , Егор Кончаловский
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