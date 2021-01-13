«Никто не ожидал»: знакомый о смерти актера Гусева 

«Во время работы он чувствовал себя прекрасно, ничего не было, смена прошла замечательно, все попрощались, помахали рукой. Он был в замечательном настроении, поэтому никто не ожидал», — рассказал он телеканалу «Звезда», отметив, что смена длилась 6 часов.