«Никто не ожидал»: знакомый о смерти актера Гусева 

Актер Дмитрий Гусев во время работы на съемочной площадке чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Об этом рассказал оператор Иван Поморин.
«Во время работы он чувствовал себя прекрасно, ничего не было, смена прошла замечательно, все попрощались, помахали рукой. Он был в замечательном настроении, поэтому никто не ожидал», — рассказал он телеканалу «Звезда», отметив, что смена длилась 6 часов.
По его словам, Гусев отъехал буквально 100 метров от съемочной площадки, когда у него случился приступ.
Как сообщал «Рамблер», 45-летний Дмитрий Гусев умер после съемочного дня на проекте «Скорая» в Москве. Тело артиста было обнаружено в его автомобиле недалеко от места съемок. Он известен зрителю по фильмам и сериалам «Скорая», «Триггер», «Физрук», «Глухарь», «Склифосовский», «Шакал», «Анна Каренина» и т.д. С 2001 года Дмитрий Гусев был актером московского Театра на Юго-Западе.