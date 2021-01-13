Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

Переболевшего COVID-19 Жигунова заметили в Крыму 

Вероника Полынина 28 минут назад
Переболевший COVID-19 Жигунов отдыхает в Крыму
Фото: Instagram
Актер и продюсер Сергей Жигунов, госпитализированный в Ялте с коронавирусом перед Новым годом, восстанавливается в Крыму после болезни.
Последние месяцы Жигунов провел в своем доме с садом в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Именно оттуда его госпитализировали в ялтинский ковидный госпиталь, развернутый на базе Ливадийской больницы. Восстанавливать здоровье после перенесенного вируса артист также решил в Крыму.
Сергей Жигунов признался в Instagram, что 2021 год для него начался с Рождества, когда он вышел из больницы и смог отпраздновать наступление нового этапа.
Жигунов опубликовал фотографию украшенного гирляндой олеандра, а затем — видео с котом Укропом, который оказался кошкой Кропой. Также актер поделился снимками дождливых улочек Гурзуфа. Отвечая на вопросы поклонников, Жигунов признался, что чувствует себя гораздо лучше.
Как сообщал «Рамблер», Сергею Жигунову 58 лет. Он сыграл главные роли в популярных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня» и др.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение