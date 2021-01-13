Переболевший COVID-19 Жигунов отдыхает в Крыму

Актер и продюсер Сергей Жигунов , госпитализированный в Ялте с коронавирусом перед Новым годом, восстанавливается в Крыму после болезни.

Последние месяцы Жигунов провел в своем доме с садом в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Именно оттуда его госпитализировали в ялтинский ковидный госпиталь, развернутый на базе Ливадийской больницы. Восстанавливать здоровье после перенесенного вируса артист также решил в Крыму.

Сергей Жигунов признался в Instagram, что 2021 год для него начался с Рождества, когда он вышел из больницы и смог отпраздновать наступление нового этапа.

Жигунов опубликовал фотографию украшенного гирляндой олеандра, а затем — видео с котом Укропом, который оказался кошкой Кропой. Также актер поделился снимками дождливых улочек Гурзуфа. Отвечая на вопросы поклонников, Жигунов признался, что чувствует себя гораздо лучше.

Как сообщал «Рамблер», Сергею Жигунову 58 лет. Он сыграл главные роли в популярных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня» и др.