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Рожков «стал» лесником 

Елена Прошина 1 час назад
Рожков «стал» лесником
Фото: Instagram
Комик Андрей Рожков «устроился» лесником. Об этом он сам пошутил в своем инстаграме.
3 января, как сообщал «Рамблер», Рожков пошутил в инстаграме, что из-за отсутствия корпоративных мероприятий устроился заливщиком льда, и платят за это нормально. На прошлой неделе он пошутил, что пока бесплатно устроился хоккеистом. Сегодня комик сообщил, что уволился отовсюду и пошел работать лесником.

«Хорошая работа! Вообще ничего не платят, зато на свежем воздухе!» — заявил он.

На видеозаписи, которой Рожков сопроводил публикацию, он сообщил, что поймал лису, и навел камеру на рыжую собаку породы сиба-ину. Комментаторы назвали юмор комика искрометным, а его самого — классным.
В ноябре певица Лолита Милявская заявила, что 200 российских артистов несут убытки из-за ограничения на заполняемость залов, а остальные 600 тысяч человек, занятые в индустрии шоу-бизнеса в России, зарабатывают только тогда, когда зарабатывают артисты, и даже не получают государственную помощь в размере 12 тысяч рублей в месяц.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Рожков , Лолита Милявская
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