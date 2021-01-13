Рожков «стал» лесником 

3 января, как сообщал «Рамблер», Рожков пошутил в инстаграме, что из-за отсутствия корпоративных мероприятий устроился заливщиком льда, и платят за это нормально. На прошлой неделе он пошутил, что пока бесплатно устроился хоккеистом. Сегодня комик сообщил, что уволился отовсюду и пошел работать лесником.

«Хорошая работа! Вообще ничего не платят, зато на свежем воздухе!» — заявил он.

На видеозаписи, которой Рожков сопроводил публикацию, он сообщил, что поймал лису, и навел камеру на рыжую собаку породы сиба-ину. Комментаторы назвали юмор комика искрометным, а его самого — классным.