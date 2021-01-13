«Я лучший отец для сына»: Яббаров ответил на хейт в Сети

Илья Яббаров несколько месяцев не виделся с сыном Богданом от Алены Рапунцель. Осенью прошлого года экс-участники проекта «Дом-2» громко поскандалили, после чего Алена Рапунцель заявила, что больше не позволит Илье Яббарову близко подойти к Богдану.

Но уже через какое-то время вспыльчивый отец мальчика посыпал голову пеплом, признаваясь, что тоскует по малышу. Илья предложил Алене мировую, и та согласилась.

Молодой человек начал общаться с Богданом и публиковать совместные с малышом фотографии в Instagram.

В Сети же не верят в искренность Ильи Яббарова, хейтеры уверены, что отец встречается с мальчиком только ради галочки и красивых снимков. Экс-участник решил поставить их на место.

«Я лучший отец для своего сына!» — заявил Илья Яббаров.

Он возмущен тем, что от хейтеров достается не только ему, но и ни в чем не повинному Богдану. Илья набросился на них, пожелав «гореть в аду».