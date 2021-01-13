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«Я лучший отец для своего сына»: Илья Яббаров из «Дома-2» ответил на хейт в Сети 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я лучший отец для сына»: Яббаров ответил на хейт в Сети
Фото: Instagram
Илья Яббаров несколько месяцев не виделся с сыном Богданом от Алены Рапунцель. Осенью прошлого года экс-участники проекта «Дом-2» громко поскандалили, после чего Алена Рапунцель заявила, что больше не позволит Илье Яббарову близко подойти к Богдану.
Но уже через какое-то время вспыльчивый отец мальчика посыпал голову пеплом, признаваясь, что тоскует по малышу. Илья предложил Алене мировую, и та согласилась.
Молодой человек начал общаться с Богданом и публиковать совместные с малышом фотографии в Instagram.
В Сети же не верят в искренность Ильи Яббарова, хейтеры уверены, что отец встречается с мальчиком только ради галочки и красивых снимков. Экс-участник решил поставить их на место.

«Я лучший отец для своего сына!» — заявил Илья Яббаров.

Он возмущен тем, что от хейтеров достается не только ему, но и ни в чем не повинному Богдану. Илья набросился на них, пожелав «гореть в аду».

«Ладно, меня оскорбляете, я уже привык! Я говорил с экрана ТНТ, кто вы такие и за кого я вас считаю! И никогда от этого не откажусь. Вы мрази!» — высказался папа маленького Богдана.

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Шоу-бизнес , Илья Яббаров
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