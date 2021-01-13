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Москва

СМИ заявили о пропаже Панина после смерти матери 

Елена Прошина 2 часа назад
СМИ заявили о пропаже Панина после смерти матери
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин не отвечает на телефонные звонки и перестал обновлять соцсети, сообщает «Экспресс-газета». Журналисты связали его виртуальное исчезновение с недавней новостью о смерти артиста
Информация о кончине журналистки Татьяны Власовой, которая работала редактором в издательстве «Наука», была опубликована 10 января. Позже выяснилось, что мать актера Алексея Панина умерла 5-го числа. Причиной смерти стали осложнения, связанные с заражением коронавирусом. Новость подтвердила подруга актера певица Лолита Милявская. Она подчеркнула, что Панин — прекрасный сын, который всегда заботился о своей маме, и сейчас очень тяжело переживает ее уход из жизни. Известно, что артист, уехавший жить в Испанию, планировал перевезти мать за границу, но та отказалась и осталась жить в Москве.
Журналисты «Экспресс-газеты» отметили, что актер до сих пор никак не прокомментировал смерть ближайшей родственницы. Он не отвечает на телефонные звонки, перестал выходить в соцсети.
Например, его страница в Instagram последний раз обновлялась 5 января. Тогда актер выложил снимок, на котором он изображён в компании музыканта Лёвы из рок-группы «Би-2».
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Москве с пневмонией был госпитализирован всемирно известный путешественник 69-летний Фёдор Конюхов. Он находится в больнице на юго-востоке Москвы с 11 января. В конце декабря путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан в Северной Америке — мексиканский пик Орисаба высотой 5636 метров. По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Родственники Конюхова предполагают, что причиной болезни стала резкая смена климата.
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Шоу-бизнес , Федор Конюхов , Татьяна Власова , Лолита Милявская , Алексей Панин , Экспресс-газета
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