СМИ заявили о пропаже Панина после смерти матери 

Актер Алексей Панин не отвечает на телефонные звонки и перестал обновлять соцсети, сообщает «Экспресс-газета» . Журналисты связали его виртуальное исчезновение с недавней новостью о смерти артиста

Информация о кончине журналистки Татьяны Власовой , которая работала редактором в издательстве «Наука», была опубликована 10 января. Позже выяснилось, что мать актера Алексея Панина умерла 5-го числа. Причиной смерти стали осложнения, связанные с заражением коронавирусом. Новость подтвердила подруга актера певица Лолита Милявская . Она подчеркнула, что Панин — прекрасный сын, который всегда заботился о своей маме, и сейчас очень тяжело переживает ее уход из жизни. Известно, что артист, уехавший жить в Испанию, планировал перевезти мать за границу, но та отказалась и осталась жить в Москве.

Журналисты «Экспресс-газеты» отметили, что актер до сих пор никак не прокомментировал смерть ближайшей родственницы. Он не отвечает на телефонные звонки, перестал выходить в соцсети.

Например, его страница в Instagram последний раз обновлялась 5 января. Тогда актер выложил снимок, на котором он изображён в компании музыканта Лёвы из рок-группы «Би-2».