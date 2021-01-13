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Шаляпин мастурбировал на камеру 

Елена Прошина 14 минут назад
Шаляпин мастурбировал на камеру
Фото: РИА Новости
Певец Прохор Шаляпин мастурбировал на камеру на шоу «Фабрика звезд». Об этом его коллега Арсений Бородин рассказал блогерше Любови Терлецкой.
Шаляпин и Бородин, как сообщал «Рамблер», принимали участие в «Фабрике звезд — 6» в 2006 году. На прошлой неделе Бородин дал интервью Терлецкой. В ходе него он рассказал, что участникам «Фабрики звезд» был тяжело от того, что камеры снимали их повсюду и все время.
При этом все они осознали, что каждый их шаг и впрямь записывается, лишь когда в эфире телеканала MTV было продемонстрировано то, как Шаляпин, уверенный, что уединился, мастурбирует.

«Мы же были молодые, кровь и гормоны у всех кипели», — отметил Бородин.

В июле Шаляпин заявил, что обожает секс. Он связал свою любвеобильность с тем, что является стрельцом по знаку зодиака, и высказал мнение, что любой плохой день можно исправить сном, едой, сексом или коньяком. При этом певец подчеркнул, что занимается сексом очень мало, потому что против беспорядочного секса и боится заразиться болезнью, передающейся половым путем.
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Шоу-бизнес , Арсений Бородин , Прохор Шаляпин
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