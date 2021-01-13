Актер Николаев попросил не сравнивать его с Шаляпиным

«Более 12 лет мы снимались с ней в кино, поддерживаем дружеские отношения, она мой старший боевой товарищ и сравнивать меня с Прохором Шаляпиным — настолько гадко, мерзко и низко, что в это может поверить только сумасшедший человек», — сказал Николаев.