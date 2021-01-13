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«Гадко, мерзко»: актер Николаев, которому приписывают роман с 80-летней Светличной, попросил не сравнивать его с Шаляпиным 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Актер Николаев попросил не сравнивать его с Шаляпиным
Фото: Instagram
Светлана Светличная угодила в новый скандал. 80-летняя актриса дала повод для новых слухов, когда высказалась об актере Иване Николаеве. Она назвала 37-летнего коллегу своей главной защитой и родственной душой, также отметила, что очень любит красивых мужчин. После этих слов ей сразу приписали роман с Николаевым. Однако актер опроверг все домыслы, опубликовав в своем Instagram видеоролик.

«Более 12 лет мы снимались с ней в кино, поддерживаем дружеские отношения, она мой старший боевой товарищ и сравнивать меня с Прохором Шаляпиным — настолько гадко, мерзко и низко, что в это может поверить только сумасшедший человек», — сказал Николаев.

Разница в этой «паре» составляет 43 года.
Напомним, в прошлом году Светличная обвинила своих родных в том, что ее хотели якобы лишить жизни. Светлана Афанасьева говорила о том, что внучка подбросила ей ртуть в квартиру.
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Шоу-бизнес , Светлана Афанасьева , Иван Николаев , Светлана Светличная , Прохор Шаляпин
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