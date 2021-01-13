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Американская рэперша выкопала своего мертвого кота и сварила его 

Вероника Полынина 3 часа назад
Американская рэперша сварила мертвого кота
Фото: Instagram
Американская рэперша Азилия Бэнкс выкопала своего мертвого кота и сварила его. Об этом она рассказала в Instagram.
Позже ролик был удален, однако его можно найти на просторах интернета.

«Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона», — написала Бэнкс.

Позже рэперша отвергла обвинения в намерении съесть мертвого кота. Она объяснила, что собирается сделать из черепа животного чучело. По словам Азилии, ее котик достоин того, чтобы его череп сохранили.

«Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены», — отметила она.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году после визита в Москву и записи совместного трека с хип-хоп исполнителями Miyagi & Эндшпиль Азилия Бэнкс опубликовала в соцсетях фотографию футболки со сделанной на ней вручную надписью «чурка». Певица объяснила, что слово показалось ей очень воодушевляющим и заставляет ее чувствовать себя «классной и опасной девчонкой».
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Шоу-бизнес , Азилия Бэнкс
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