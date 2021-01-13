Бузову хотят через суд обязать рекламировать вино

Компания из Ростова «Глобал Вайн Дистрибьюшен» обратилась в Верховный суд с просьбой обязать Ольгу Бузову начать рекламную кампанию вина «BUZWINE». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как и многие бренды певицы, игристый напиток был назван ее именем. Вино поступило в магазины в 2019 году. Однако, как пишет издание, ожидаемой рекламной кампании не случилось: представители Ольги Бузовой в одностороннем порядке расторгли соглашение.

Ответчиком по иску выступают продюсеры артистки, компания "Арчер Мьюзик Продакшнс", сама же Бузова привлечена в качестве третьего лица. Тем не менее, главные требования предъявляются именно к ней. Виноделы настаивают на том, что она должна заключить новое соглашение и еженедельно рекламировать «BUZWINE» в своих соцсетях, а так же участвовать в промо-акциях, направленных на продажу продукта, пишет «Комсомольская правда».

В статье отмечается, что пока их жалобу к рассмотрению не приняли. Сама Ольга Бузова, между тем, отдыхает на Мальдивах.

Ольга Бузова дала имя многим продуктам, которые она запускает в производство. Так появился бузкоин, который не имел особого успеха и быстро обесценился, ресторан «Бузфуд», минеральная вода «Бузаква» и многие другие бренды певицы носят ее имя. Все эти проекты сопровождаются рекламой от артистки, в том числе и в ее собственных социальных сетях.