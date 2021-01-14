Воробьев впервые прокомментировал слухи о свадьбе с Зубаревой 

Певец Алексей Воробьев не привык делиться подробностями своей личной жизни, однако сейчас сделал исключение. Ранее ходили слухи о тайной свадьбе артиста и врача Натальи Зубаревой, которая сейчас ждет ребенка.
А сегодня Воробьев опубликовал в своем Instagram серию снимков с красивой блондинкой, которая сыграла в его новом клипе. После этого поклонники завалили исполнителя вопросами, почему же он не выкладывает фото с беременной женой.
«У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — высказался Алексей.
Напомним, ранее Алексей Воробьев состоял в отношениях с такими известными девушками, как Анна Чиповская, Виктория Дайнеко и Оксана Акиньшина.