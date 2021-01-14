Воробьев впервые прокомментировал слухи о свадьбе с Зубаревой 

Певец Алексей Воробьев не привык делиться подробностями своей личной жизни, однако сейчас сделал исключение. Ранее ходили слухи о тайной свадьбе артиста и врача Натальи Зубаревой , которая сейчас ждет ребенка.

А сегодня Воробьев опубликовал в своем Instagram серию снимков с красивой блондинкой, которая сыграла в его новом клипе. После этого поклонники завалили исполнителя вопросами, почему же он не выкладывает фото с беременной женой.