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Воробьев впервые прокомментировал слухи о свадьбе с Зубаревой 

WomanHit.ru и ещё 3 2 часа назад
Воробьев впервые прокомментировал слухи о свадьбе с Зубаревой
Фото: Instagram
Певец Алексей Воробьев не привык делиться подробностями своей личной жизни, однако сейчас сделал исключение. Ранее ходили слухи о тайной свадьбе артиста и врача Натальи Зубаревой, которая сейчас ждет ребенка.
А сегодня Воробьев опубликовал в своем Instagram серию снимков с красивой блондинкой, которая сыграла в его новом клипе. После этого поклонники завалили исполнителя вопросами, почему же он не выкладывает фото с беременной женой.

«У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — высказался Алексей.

Напомним, ранее Алексей Воробьев состоял в отношениях с такими известными девушками, как Анна Чиповская, Виктория Дайнеко и Оксана Акиньшина.
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Шоу-бизнес , Анна Чиповская , Виктория Дайнеко , Алексей Воробьев , Наталья Зубарева , Оксана Акиньшина
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