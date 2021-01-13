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Москва

Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме 

Lenta.ru 1 час назад
Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости
Михаилу Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме. Об этом сообщил «Комсомольской правде» Борис Ливанов, сын актера Василия Ливанова.
По его словам, Миша — религиозный человек, поэтому «вполне может найти отдушину, став чтецом». Он также «может обслуживать храм».
Борис Ливанов, отбывая восьмилетний срок за убийство человека в пьяной драке, в колонии работал в клубе, занимался подготовкой творческого фестиваля для заключенных «Калина красная». Кроме этого, у него была телестудия.
Ливанов отсидел четыре года из восьми назначенных судом в Россошанской колонии в Воронежской области, а затем вышел условно-досрочно за хорошее поведение. В 2009 году он зарезал человека в пьяной новогодней потасовке. По его словам, знаменитые отцы никак не влияют на жизнь в тюрьме.

«Когда вы попадаете в тюрьму, совершенно не важно, кто вы или кто ваш папа. Там человек начинает жизнь с нуля. То же будет и у Михаила Ефремова. Тюрьма, так же как и война, вскрывает суть человека», — говорит Ливанов.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Борис Ливанов , Воронежская Область
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