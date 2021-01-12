Дочь Валерии призналась в неврологических проблемах 

Дочь певицы Валерии Шена Шульгина призналась в серьезных неврологических проблемах, которые она испытывает с детства.

Как пишет «Комсомольская правда» , в 10 лет она впервые столкнулась с панической атакой, с годами проблема давала о себе знать все чаще.

«Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножается со временем. То проходит, то накрывает», — приводит «Комсомольская правда» слова Шульгиной.

Девушка призналась, что у нее «не доходят руки» до лечения панических атак. В последнее время она перенесла две хирургические операции, на восстановление от которых понадобилось много сил. Первую пришлось делать зимой 2019 года, а через полтора года Шульгина снова оказалась на операционном столе. Впрочем, никаких диагнозов дочь Валерии не привела.