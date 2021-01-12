Хмельницкая рассказала, как попросила трусы у Шевелькова 

По словам актрисы, никакого романа между ними не было, отношения были приятельскими.

Актриса рассказала, что во время съемок Шевельков даже одолжил ей по-дружески свои трусы.

«Небольшую часть фильма «Сердца трех» мы снимали в Индии. По сюжету я должна была заходить в океан. Я понимала, что если зайду туда, то буду практически голой. Я жутко стеснялась и не понимала, как мне сделать так, чтобы ничего не было видно», — рассказала Хмельницкая в программе «Судьба человека».

По словам актрисы, она подошла к Шевелькову и поинтересовалась, какого цвета его трусы. Он сообщил, что они белые. Тогда она попросила одолжить их ей для сцены в океане. Он очень удивился, но просьбу выполнил.

«Я надела Володины белые трусы и пошла в океан. Я была спокойна: ведь если что-то и промелькнет, то это будет беленькое и незаметное», — призналась Алена Хмельницкая.