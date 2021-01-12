Хмельницкая рассказала, как попросила трусы у Шевелькова 

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о «романе» с партнером по фильму «Сердца трех» Владимиром Шевельковым, который им приписывали после выхода картины на экран.
По словам актрисы, никакого романа между ними не было, отношения были приятельскими.
Актриса рассказала, что во время съемок Шевельков даже одолжил ей по-дружески свои трусы.
«Небольшую часть фильма «Сердца трех» мы снимали в Индии. По сюжету я должна была заходить в океан. Я понимала, что если зайду туда, то буду практически голой. Я жутко стеснялась и не понимала, как мне сделать так, чтобы ничего не было видно», — рассказала Хмельницкая в программе «Судьба человека».
По словам актрисы, она подошла к Шевелькову и поинтересовалась, какого цвета его трусы. Он сообщил, что они белые. Тогда она попросила одолжить их ей для сцены в океане. Он очень удивился, но просьбу выполнил.
«Я надела Володины белые трусы и пошла в океан. Я была спокойна: ведь если что-то и промелькнет, то это будет беленькое и незаметное», — призналась Алена Хмельницкая.
Как сообщал «Рамблер», Алена Хмельницкая более 20 лет была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В 2014 году брак распался. Кеосаян женился на журналистке Маргарите Симоньян, а Хмельницкая нашла свое счастье с бизнесменом Александром Синюшиным.