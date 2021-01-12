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Москва

Виктория Дайнеко в бассейне на Мальдивах похвасталась своей точеной фигурой в бикини 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Дайнеко поделилась фото из бассейна на Мальдивах
Фото: globallookpress.com
Победительница проекта «Фабрика звезд — 5» находится в потрясающей форме
Певица Виктория Дайнеко в Instagram похвасталась своей точеной фигурой. Надо признать, что яркая исполнительница великолепно выглядит. На снимке она находится в бассейне, где и попала в кадр к фотографу. На певице красивый зеленый купальник, который, впрочем, с трудом скрывает ее прелести.

«А вы любите обрабатывать фото? Я очень ленивая и, как правило, ретуширую только вены на лбу, если они выступают, когда я смеюсь. А все остальное, как правило, оставляю, как есть».

Виктория Дайнеко

«Ты прекрасна, Виктория», «Я даже в зеркало не смотрю, чтобы не расстраиваться», «Виктория, вы настоящая красавица. Не перестаю уже не первый год вами восхищаться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Дайнеко стала известна широкой публике после проекта «Фабрика звезд — 5». Она одержала на шоу победу. Кстати, главным преподавателем тогда была примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Смотрите также:
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Комментарии
Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко , Алла Пугачева
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