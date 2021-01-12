Дайнеко поделилась фото из бассейна на Мальдивах

Победительница проекта «Фабрика звезд — 5» находится в потрясающей форме
Певица Виктория Дайнеко в Instagram похвасталась своей точеной фигурой. Надо признать, что яркая исполнительница великолепно выглядит. На снимке она находится в бассейне, где и попала в кадр к фотографу. На певице красивый зеленый купальник, который, впрочем, с трудом скрывает ее прелести.
«А вы любите обрабатывать фото? Я очень ленивая и, как правило, ретуширую только вены на лбу, если они выступают, когда я смеюсь. А все остальное, как правило, оставляю, как есть».
Виктория Дайнеко
«Ты прекрасна, Виктория», «Я даже в зеркало не смотрю, чтобы не расстраиваться», «Виктория, вы настоящая красавица. Не перестаю уже не первый год вами восхищаться», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Виктория Дайнеко стала известна широкой публике после проекта «Фабрика звезд — 5». Она одержала на шоу победу. Кстати, главным преподавателем тогда была примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Смотрите также: