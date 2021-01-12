Потап и Каменских решили переждать локдаун на Мальдивах 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) О том, как проходит отпуск их кумиров, поклонники творческой семьи могут наблюдать в социальных сетях. Каменских разместила уже несколько десятков снимков в бикини из тропиков. В одной из последних публикаций певица показала совместное фото с мужем, где они оделись в наряды с одинаковым принтом.

Как скоро звездная пара планирует вернуться в столицу Украины пока неизвестно, возможно их решение еще задержаться на отдыхе связано с ужесточением карантинных мер в стране, где с 8 по 24 января введен локдаун.