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Потап и Каменских решили переждать локдаун на Мальдивах 

Украина.ру 2 часа назад
Потап и Каменских решили переждать локдаун на Мальдивах
Фото: РИА Новости
Украинские исполнители и семейная пара Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских провели новогодние каникулы на Мальдивах и несмотря на окончание праздников возвращаться в Киев пока не планируют, написал Yandex.ru 11 января
О том, как проходит отпуск их кумиров, поклонники творческой семьи могут наблюдать в социальных сетях. Каменских разместила уже несколько десятков снимков в бикини из тропиков. В одной из последних публикаций певица показала совместное фото с мужем, где они оделись в наряды с одинаковым принтом.
Как скоро звездная пара планирует вернуться в столицу Украины пока неизвестно, возможно их решение еще задержаться на отдыхе связано с ужесточением карантинных мер в стране, где с 8 по 24 января введен локдаун.
Ранее издание Украина.ру писало: «Пусть все вернется, кроме политики»: Галкин спровоцировал дискуссию о России и Украине.
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Шоу-бизнес , Настя Каменских , Алексей Потапенко
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