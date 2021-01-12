Появилось видео самых громких свадеб 2020 

В 2020-ом году произошло немало свадебных церемоний среди знаменитостей. Телеканал Life подготовил сюжет о наиболее интересных свадьбах.
В сюжет вошли свадьба супермодели Натальи Водяновой и Антуана Арно, тайная церемония бракосочетания Памелы Андерсон и её давнего друга, роскошный банкет и полный танцпол звёзд на торжестве младшего сына Валерии — Арсения Шульгина и королевское венчание принцессы Беатрис.
Кроме перечисленных союзов одна из самых интересных свадеб будет у певицы Maksim. О помолвке, которая случилась в декабре, артистка сообщила в инстаграме, но раскрывать имя жениха не стала: «Я сказала "Да!"», — значилось к подписи в снимку. Судя по скрытности МакSим, наверняка и свадьба пройдет втайне.