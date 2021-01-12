Появилось видео самых громких разводов 2020 

За 2020-ый год произошло достаточное количество громких разводов среди звездных пар. Материал о наиболее интересных разрывах подготовил телеканал Life.

Одним из самых обсуждаемых событий из жизни звезд до сих пор остается развод Гарика (Бульдога) Харламова и Кристины Асмус. Актеры сообщили о разрыве на своих страницах в социальных сетях. При этом оба отметили, что расстались с уважением и намерены остаться друзьями и вместе воспитывать общую дочь Анастасию.