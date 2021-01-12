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Москва

Появилось видео самых громких разводов 2020 

Вадим Дроздов 1 час назад
За 2020-ый год произошло достаточное количество громких разводов среди звездных пар. Материал о наиболее интересных разрывах подготовил телеканал Life.
В список попали Кристина Асмус и Гарик Харламов, Тимати и Анастасия Решетова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Пелагея и Иван Телегин, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков и другие знаменитости российского шоу-бизнеса.
Одним из самых обсуждаемых событий из жизни звезд до сих пор остается развод Гарика (Бульдога) Харламова и Кристины Асмус. Актеры сообщили о разрыве на своих страницах в социальных сетях. При этом оба отметили, что расстались с уважением и намерены остаться друзьями и вместе воспитывать общую дочь Анастасию.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Решетова , Тимати , Гарик Харламов , Дмитрий Исхаков , Павел Прилучный , Кристина Асмус , Агата Муцениеце , Иван Телегин , Полина Гагарина
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