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«Увы, не неожиданно»: умер музыкант Сергей Селюнин 

Вероника Полынина 13 минут назад
Умер лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин
Фото: vk.com / @siljah
Скончался лидер культовой группы «Выход» Ленинградского рок-клуба Сергей Селюнин, передает «Наше радио». https://www.nashe.ru/news/umer-lider-gruppy-vykhod-sergey-selyunin
О смерти музыканта сообщил арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев. Он отметил, что Селюнин умер не от коронавируса и, «увы, не неожиданно».
Группа «Выход» впервые появилась на сцене ленинградского рок-клуба в 1982 году одновременно с другими дебютантами — участниками группы «Кино».
Как отмечает «Наше радио», «коллектив является устойчиво загадочным явлением на российской рок-сцене, массово не популяризируя свое творчество и тем не менее обладая постоянным сообществом поклонников и почитателей».
В 1989 году Сергей Селюнин записал совместный альбом с группой Аквариум, получивший название «Аквариум и Силя».
Как сообщал «Рамблер», 29 декабря стало известно о смерти солиста ВИА «Лейся, песня» Владимира Ефименко — исполнителя популярных песен «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля» и др.
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Шоу-бизнес , Сергей Селюнин
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