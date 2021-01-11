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Москва

Представитель объяснил скандал с присвоением миллиона Михайловым 

Вероника Полынина 1 час назад
Представитель объяснил скандал с присвоением миллиона Михайловым
Фото: ТАСС
Представитель Стаса Михайлова прокомментировала скандал из-за несостоявшегося концерта в Казани.
По словам агента певца, концерт в КРК «Пирамида» в Казани должен был состояться в марте 2020 года, затем организаторы по согласованию с артистом перенесли его на сентябрь, а затем — на 14 февраля 2021 года. Новая дата была согласована с Михайловым еще в сентябре. Однако потом без всяких согласований концерт в феврале был отменен.

«Как стало нам известно, в конце декабря афишу аннулировали, продажу билетов приостановили, и все это произошло в одностороннем порядке, без предупреждения офиса Стаса Михайлова о чем-либо», — рассказала представитель артиста изданию StarHit.

Собеседница утверждает, что никакого конфликта с организаторами у Михайлова не было, а о требовании продюсера мероприятия Фарита Мухамедьярова вернуть задаток в размере 1,1 млн рублей он узнал от третьих лиц.

«Всем известно, что заслуженный артист России Стас Михайлов, никогда прежде не нарушал договоренностей о концертах, трепетно относился и относится к своей публике, максимально преданно и честно служил и служит своему делу», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что организатор концерта Стаса Михайлова Фарит Мухамедьяров обратился в суд с иском, в котором потребовал от певца вернуть выплаченный ему задаток за несостоявшийся концерт в Казани в размере 1,1 миллиона рублей.
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов
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