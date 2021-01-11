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Миро обратила внимание на связь Асмус и Заворотнюк 

Елена Прошина 54 минуты назад
Миро обратила внимание на связь Асмус и Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро провела параллель между актрисами Анастасией Заворотнюк и Кристиной Асмус, отметив, что обе они были «любимым типажом» своих мужчин. Об этом она написала в «Живом журнале».
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст», в котором актриса снялась в откровенной сцене, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позднее появилась информация, что Харламов может встречаться с Екатериной Ковальчук, с которой они вместе снимались в комедии «Гусар».
Миро обратила внимание, что новая избранница юмориста очень похожа на его бывшую жену. Также, по словам блогера, аналогичная ситуация и с актером Сергеем Жигуновым, новая возлюбленная которого похожа на звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк.
По мнению блогера, это вовсе не говорит о том, что эти мужчины так любили Асмус и Заворотнюк, что не смогли забыть их, и выбрали похожих по типажу женщин.

«Да не тебя он любит, балда, не те-бя! Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы», — пояснила она.

Она также призвала подписчиц не радоваться, если их бывшие мужчин выбирают похожих женщин.

«Вы лучше себя пожалейте, ведь вам была уготована жалкая роль очередной куклы, удачно вписывающейся в типаж», — отметила она.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Гарик Харламов , Анастасия Заворотнюк , Кристина Асмус
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