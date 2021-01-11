Миро обратила внимание на связь Асмус и Заворотнюк 

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст», в котором актриса снялась в откровенной сцене, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позднее появилась информация, что Харламов может встречаться с Екатериной Ковальчук, с которой они вместе снимались в комедии «Гусар».

Миро обратила внимание, что новая избранница юмориста очень похожа на его бывшую жену. Также, по словам блогера, аналогичная ситуация и с актером Сергеем Жигуновым , новая возлюбленная которого похожа на звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк.

По мнению блогера, это вовсе не говорит о том, что эти мужчины так любили Асмус и Заворотнюк, что не смогли забыть их, и выбрали похожих по типажу женщин.

«Да не тебя он любит, балда, не те-бя! Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы», — пояснила она.

Она также призвала подписчиц не радоваться, если их бывшие мужчин выбирают похожих женщин.