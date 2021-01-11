Алсу разочаровала фанатов неестественными губами 

Подписчики певицы Алсу в Instagram обратили внимание, что на последних опубликованных снимках губы артистки выглядят ненатурально. Пользователи соцсети предположили, что неестественная внешность могла стать результатом похода к косметологу.

Серия фото, на которых изображена Алсу, была опубликована 11 января. На снимках, которые сделал 5-летний ребенок, певица изображена в публичном заведении в черном платье с ярким макияжем на лице. На некоторых фото артистка кривляется. Алсу подчеркнула, что это ее первая фотосессия в 2021 году.

«Люблю такие ‘живые’, естественные кадры», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды отметили, что на некоторых фотографиях губы певицы выглядят чересчур пухлыми.

«Красивая, но гууубыыы, не натуральные мууу!» — заявила пользовательница под ником valentinka5710.

«A что у Вас с губами?» — поинтересовался следом emil_madiw2.

Фанаты предположили, что неестественный вид губ мог быть вызван косметологическими процедурами. Однако эту версию опровергли другие поклонники певицы. Они подчеркнули, что контур губ нарисован выше естественной границы. Именно это обстоятельство якобы создаёт иллюзию пухлых губ.