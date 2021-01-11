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Москва

Николаев открестился от романа со Светланой Светличной 

Елена Прошина 1 час назад
Николаев открестился от романа со Светланой Светличной
Фото: РИА Новости
37-летний актер Иван Николаев прокомментировал слухи о том, что его связывают любовные отношения с 80-летней звездой советского кино Светланой Светличной. По его словам, скандальная недостоверная информация вредит пожилой артистке, сообщает iReactor.
В ноябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», на фоне новостей о ссоре Светличной с родственниками появились слухи о том, что к пожилой актрисе регулярно наведывается 37-летний актер Иван Николаев. Себя артист тогда назвал «младшим коллегой» и «другом» звезды советского кино.
Он отметил, что вместе со Светличной снимался в одном проекте около 10 лет назад, с тех пор у них завязались теплые отношения. СМИ обратили внимание на то, что Николаев впервые появился у актрисы после того, как она во всеуслышание заявила о намерении лишить своих родственников наследства: московской квартиры. Молодой артист прокомментировал и эти слухи, заявив, что ему от пожилой артистки ничего не нужно, поскольку у него самого «прекрасная квартира в центре Москвы».
При этом в СМИ продолжает ходить информация о романе Николаева и Светличной. Недавно стало известно, что пара якобы планирует свадьбу. Актера попросили прокомментировать скандальную информацию, он ответил, что о любовных отношениях со «старшей коллегой» не может идти и речи.

«Она страдает от таких слухов. Это настолько мерзко и огорчительно, что мне нечего сказать», — заявил Николаев.

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Шоу-бизнес , Иван Николаев
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