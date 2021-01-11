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Москва

Дочь Заворотнюк резко отреагировала на вопрос о матери 

Елена Прошина 1 час назад
Дочь Заворотнюк резко отреагировала на вопрос о матери
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram резко ответила на вопрос о том, почему она «прячет» тяжелобольную мать, актрису Анастасию Заворотнюк.

«Как у Вас получается так хорошо прятать маму? Ни одной фотографии нет ее!» — поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети.

Дочь артистки ответила на провокационный вопрос в «сторис».

«А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе? Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности», — заявила Анна Заворотнюк.

Она призвала подписчиков помнить об эмпатии и, вместо того, чтобы задавать подобные вопросы, посмотреть на картины великих художников.

«Может это поможет вашему духовному развитию», — отметила дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Как сообщал «Рамблер», в августе 2019 года появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что актриса находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении ее состояния и прохождении реабилитации. О местонахождении актрисы в данный момент ничего не известно. СМИ писали, что Заворотнюк вернулась в свой дом в Подмосковье.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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