Петросян опубликовал фотографию под капельницей

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Евгений Петросян опубликовал фото под капельницей и объяснил, что в обязательном порядке ежегодно проходит процедуры для укрепления сосудов.

«Каждый год (а желательно, дважды в год) я укрепляю сосуды капельницами», — написал 75-летний юморист.

По словам Петросяна, врачи рассчитывают дозы лекарств в зависимости от текущего состояния организма.

«Он, организм, многое нам подсказывает. Надо только уметь распознавать его сигналы», — добавил он.