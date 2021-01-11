Петросян опубликовал фотографию под капельницей

Евгений Петросян опубликовал фото под капельницей и объяснил, что в обязательном порядке ежегодно проходит процедуры для укрепления сосудов.
«Каждый год (а желательно, дважды в год) я укрепляю сосуды капельницами», — написал 75-летний юморист.
По словам Петросяна, врачи рассчитывают дозы лекарств в зависимости от текущего состояния организма.
«Он, организм, многое нам подсказывает. Надо только уметь распознавать его сигналы», — добавил он.
В Новый год, как писал «Рамблер», Евгений Петросян опубликовал снимок 9-месячного сына Вагана и назвал фото «итогом года». «В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!» — написал юморист. Мальчик появился на свет в марте 2020 года в Дубае. Его мама — молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Петросян и его супруга рассказали общественности о ребенке лишь спустя полгода после его появления на свет.