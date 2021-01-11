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Умер лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Умер лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин
Фото: vk.com / @siljah
Умер лидер культовой группы "Выход" из Ленинградского рок-клуба Сергей Селюнин. Об этом сообщил арт-директор клуба "Археология" Николай Ноздрев "Нашему радио".
Музыкант скончался 11 января на 63-м году жизни. Подробности не приводятся, однако известно, что причиной смерти стал не коронавирус.
Группа "Выход" дебютировала на сцене Ленинградского рок-клуба на одном концерте с группами "Кино" и "Странные игры" в марте 1982-го года. Первый альбом коллектива был записан летом того же года. В 1989 году Селюнин работал с группой "Аквариум", они выпустили совместный альбом "Аквариум и Силя". Всего у "Выхода" насчитывается около двадцати альбомов.
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