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Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова госпитализирована 

Елена Прошина 22 минуты назад
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова госпитализирована
Фото: ТАСС
Актриса, петербургский депутат Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом. В ее официальной группе в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что Мельникова ушла на самоизоляцию вместе с дочерью.

«Увы, и в мою семью пришла болезнь. Я и моя дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать», — рассказала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актриса рассказала, что они с дочерью лечатся, не паникуют и не теряют оптимизма.

«Ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени», — подчеркнула она.

Мельникова попросила петербуржцев быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что ситуация изменится к лучшему. Актриса подчеркнула, что коронавирус все еще «держит под контролем» Санкт-Петербург.
Как сообщал «Рамблер», ранее 82-летнюю актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом.
Представитель актрисы называл ее состояние «нормальным», несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Она находится не в реанимации, а в обычной палате.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Мельникова , Лия Ахеджакова
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