СМИ рассказали об учебе дочери Началовой в школе для олигархов 

«Дни.ру» рассказали , что дочь певицы Юлии Началовой Вера учится в школе, которая обходится от 740 тысяч рублей в год. По данным издания, учебное заведение входит в десятку самых престижных и дорогих в стране.

Как писал «Рамблер», мать девочки, певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.

Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.

Отец Веры, футболист Евгений Алдонин рассказывал, что находится «в постоянном диалоге» с дочерью и старается сделать все, чтобы она не чувствовала себя сиротой.

«Дни.ру» отмечают, что школа Веры несколько раз входила в топ лучших школ по результатам ЕГЭ, а посещают ее дети депутатов, олигархов и знаменитостей. Родители платят за учебу от 740 до 990 тысяч рублей в год (около девяти миллионов за все время). Для отличников плату могут снизить на 10-50 процентов или отменить вовсе.

В школе преподают английский, китайский, испанский и итальянский языки, искусства, русскую словесность, гуманитарные и технические науки. По итогам обучения выпускникам выдают дипломы международного бакалавриата, признаваемые ведущими университетами мира.