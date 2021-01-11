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СМИ рассказали об учебе дочери Началовой в школе для олигархов 

Мария Иванова 1 час назад
СМИ рассказали об учебе дочери Началовой в школе для олигархов
Фото: Instagram
«Дни.ру» рассказали, что дочь певицы Юлии Началовой Вера учится в школе, которая обходится от 740 тысяч рублей в год. По данным издания, учебное заведение входит в десятку самых престижных и дорогих в стране.
Как писал «Рамблер», мать девочки, певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет.
Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Отец Веры, футболист Евгений Алдонин рассказывал, что находится «в постоянном диалоге» с дочерью и старается сделать все, чтобы она не чувствовала себя сиротой.
«Дни.ру» отмечают, что школа Веры несколько раз входила в топ лучших школ по результатам ЕГЭ, а посещают ее дети депутатов, олигархов и знаменитостей. Родители платят за учебу от 740 до 990 тысяч рублей в год (около девяти миллионов за все время). Для отличников плату могут снизить на 10-50 процентов или отменить вовсе.
В школе преподают английский, китайский, испанский и итальянский языки, искусства, русскую словесность, гуманитарные и технические науки. По итогам обучения выпускникам выдают дипломы международного бакалавриата, признаваемые ведущими университетами мира.
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Шоу-бизнес , Евгений Алдонин
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