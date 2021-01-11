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Стас Михайлов «кинул» продюсера на миллион 

Артём Кульша 1 час назад
Продюсер подал в суд на Михайлова из-за присвоения певцом миллиона рублей
Фото: ТАСС
Продюсер подал в суд на певца Стаса Михайлова из-за присвоения миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Фарит Мухамедьяров организовал концерт Михайлова в Казани. Он должен был состояться в марте 2020 года, но артист не приехал из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Продюсер обратился в суд с иском, в котором потребовал от певца вернуть выплаченный ему задаток в размере 1,1 миллиона рублей. Михайлов отказывается это делать, ссылаясь на форс-мажор, а продюсер не считает пандемию таковым.
В апреле, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, перенес болезнь нелегко, а все четыре анализа на коронавирусную инфекцию, которые он сдал, были отрицательными, однако тест, который он сделал себе сам после выписки, показал наличие антител. Певец интерпретировал это таким образом, что уже переболел COVID-19.
В августе «Форбс» представил рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». Издание подсчитало общий объем гонорарных выплат в адрес той или иной знаменитости с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го без учета распределение доходов между звездой и членами ее команды (агентами, продюсерами и так далее). Михайлов занял 17-е место — 3,6 миллиона долларов.
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Forbes
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