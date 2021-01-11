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«Этот мир болен!»: Исхаков рассказал, как будет жить без «материальной поддержки» Гагариной 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Мир болен!»: Исхаков отреагировал на слухи о долгах
Фото: Instagram
Модный фотограф Дмитрий Исхаков в сторис Instagram рассказал, как будет жить без «материальной поддержки» своей бывшей жены певицы Полины Гагариной. Одна из подписчиц заявила, что фотографа после расставания с женой «долги тянут к земле». Ответ Дмитрия Исхакова.

«Да что, блин, в головах у этих людей? Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку! Этот мир болен!»

Ранее СМИ неоднократно писали, что Дмитрий Исхаков зарабатывает в разы меньше своей теперь уже бывшей супруги Полины Гагариной. Сам он хранил молчание на этот счет, предпочитая не оправдываться перед журналистами. Также в СМИ проходили новости о налоговых задолженностях модного фотографа. Якобы после развода с Гагариной он перестал платить по счетам.
Заметим, что у Гагариной сейчас новый роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Вместе они весело проводят время на Мальдивах.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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