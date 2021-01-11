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Москва

Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры 

Lenta.ru 51 минуту назад
Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры
Фото: РИА Новости
Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, усомнился в возможности продолжить актерскую карьеру после освобождения из колонии. Об этом говорится в его письме младшему сыну погибшего в автоаварии Сергея Захарова, передает ТАСС.
Он попросил у сына водителя — Валерия — прощения за смерть отца и попросил его принять соболезнования. По словам Ефремова, он потерял отца больше 20 лет назад, поэтому понимает его чувства.

«Когда рушится все то, на что можно было положиться, когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза», — написал актер.

Ефремов подчеркнул, что после трагедии одна часть его жизни оказалась безвозвратно закончена.

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался он.

Актер добавил, что каждый день думает о погибшем и ежедневно молится за упокой его души. Он также пообещал сделать все, что в его силах, для сына Захарова и его семьи.

«Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

По его словам, реакция сына на письмо, написанное 3 ноября 2020 года, была неоднозначной.
Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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