Экс-звезда «Дома-2» решила рассказать правду о пребывании в тюрьме 

Одна из первых звезд телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко решила рассказать своим подписчикам в Instagram всю правду о том, как попала в тюрьму. После участия в шоу девушка решила подзаработать денег.
Дашко после «Дома-2» поселилась в Челябинске вместе со своим возлюбленным. По ее словам, мужчина был «далеко не олигарх», а ей надоело лежать дома на диване, поэтому она быстро нашла себе работу. Экс-звезда шоу устроилась сперва в журнал менеджером по продаже рекламных площадей. В какой-то момент один из клиентов расплатился с Дашко строительными материалами, которые девушка успешно продала.
«Я задумалась, может мне попробовать двигаться в этом направлении дальше», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Дашко остановила свой выбор на железобетонных изделиях и очень скоро начала разбираться в них лучше любого специалиста. О ней пошла слава «королевы заводов», поскольку бывшая телезвезда «достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ».
«Тогда еще ничего не предвещало», — отметила Дашко, пообещав подписчикам продолжить рассказ в последующих публикациях.
Как сообщал «Рамблер», впоследствии девушка попала под пристальное внимание правоохранителей. Дашко, пользуясь своей популярностью, пообещала поставить компании строительные материалы по предоплате, но, получив деньги, перестала отвечать на звонки. Ущерб был оценён в сумму более 3 миллионов рублей. Звезду телешоу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трём годам заключения в исправительной колонии. Дашко освободилась в 2015 году.