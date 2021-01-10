Экс-звезда «Дома-2» решила рассказать правду о пребывании в тюрьме 

Одна из первых звезд телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко решила рассказать своим подписчикам в Instagram всю правду о том, как попала в тюрьму. После участия в шоу девушка решила подзаработать денег.

Дашко после «Дома-2» поселилась в Челябинске вместе со своим возлюбленным. По ее словам, мужчина был «далеко не олигарх», а ей надоело лежать дома на диване, поэтому она быстро нашла себе работу. Экс-звезда шоу устроилась сперва в журнал менеджером по продаже рекламных площадей. В какой-то момент один из клиентов расплатился с Дашко строительными материалами, которые девушка успешно продала.

«Я задумалась, может мне попробовать двигаться в этом направлении дальше», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Дашко остановила свой выбор на железобетонных изделиях и очень скоро начала разбираться в них лучше любого специалиста. О ней пошла слава «королевы заводов», поскольку бывшая телезвезда «достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ».

«Тогда еще ничего не предвещало», — отметила Дашко, пообещав подписчикам продолжить рассказ в последующих публикациях.