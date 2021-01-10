Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-звезда «Дома-2» решила рассказать правду о пребывании в тюрьме 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-звезда «Дома-2» решила рассказать правду о пребывании в тюрьме
Фото: Instagram
Одна из первых звезд телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко решила рассказать своим подписчикам в Instagram всю правду о том, как попала в тюрьму. После участия в шоу девушка решила подзаработать денег.
Дашко после «Дома-2» поселилась в Челябинске вместе со своим возлюбленным. По ее словам, мужчина был «далеко не олигарх», а ей надоело лежать дома на диване, поэтому она быстро нашла себе работу. Экс-звезда шоу устроилась сперва в журнал менеджером по продаже рекламных площадей. В какой-то момент один из клиентов расплатился с Дашко строительными материалами, которые девушка успешно продала.

«Я задумалась, может мне попробовать двигаться в этом направлении дальше», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Дашко остановила свой выбор на железобетонных изделиях и очень скоро начала разбираться в них лучше любого специалиста. О ней пошла слава «королевы заводов», поскольку бывшая телезвезда «достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ».

«Тогда еще ничего не предвещало», — отметила Дашко, пообещав подписчикам продолжить рассказ в последующих публикациях.

Как сообщал «Рамблер», впоследствии девушка попала под пристальное внимание правоохранителей. Дашко, пользуясь своей популярностью, пообещала поставить компании строительные материалы по предоплате, но, получив деньги, перестала отвечать на звонки. Ущерб был оценён в сумму более 3 миллионов рублей. Звезду телешоу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трём годам заключения в исправительной колонии. Дашко освободилась в 2015 году.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Дашко , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение