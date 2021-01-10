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Экс-супруга Кержакова намекнула на новое замужество 

Павел Тиунов 30 минут назад
Экс-супруга Кержакова намекнула на новое замужество
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова модель Милана Тюльпанова опубликовала на своей странице в Instagram видео в свадебном наряде. Девушка также оставила неоднозначный комментарий.
Публикация появилась в сториз Тюльпановой. В ролике экс-супруга футболиста позирует перед камерой в свадебном платье. Девушка красуется при «полном параде»: в украшениях и с макияжем на лице.

«Опять на те же грабли», — подписала она видео (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Милана Тюльпанова, как сообщал «Рамблер», дочь сенатора Вадима Тюльпанова, певица и член экспертного совета по культуре молодежного парламента при Госдуме. Она была женой Александра Кержакова, бывшего игрока сборной России по футболу и таких клубов, как петербургский «Зенит», испанская «Севилья» и московское «Динамо», в 2015-2019 годах. В 2017-м у них родился сын Артемий. В апреле 2019 года пара развелась.
Весной 2020 года Тюльпанова заявила, что подвергалась домашнему насилию. По ее словам, у нее был опыт больных взаимоотношений, она прошла через необходимость терпеть, страдать, мучиться и не пытаться ничего изменить, ее растоптали и выбросили как ненужный материал.
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Шоу-бизнес , Вадим Тюльпанов , Александр Кержаков , Зенит , Госдума , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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