Экс-супруга Кержакова намекнула на новое замужество 

Публикация появилась в сториз Тюльпановой. В ролике экс-супруга футболиста позирует перед камерой в свадебном платье. Девушка красуется при «полном параде»: в украшениях и с макияжем на лице.

«Опять на те же грабли», — подписала она видео (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Весной 2020 года Тюльпанова заявила, что подвергалась домашнему насилию. По ее словам, у нее был опыт больных взаимоотношений, она прошла через необходимость терпеть, страдать, мучиться и не пытаться ничего изменить, ее растоптали и выбросили как ненужный материал.