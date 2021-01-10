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Боня рассказала, как жила на улице 

Павел Тиунов 1 час назад
Боня рассказала, как жила на улице
Фото: РИА Новости
Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице, сообщает News.ru. По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».
Боня рассказала о жизненных перипетиях во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Она отметила, что одно время снимала комнату в «коммуналке» недалеко от станции метро Пролетарская. Из мебели, по ее словам, там были только стол и три железные кровати. Ванная, добавила телезвезда, была «настолько убогая», что она не могла «туда залезть».

«Ну а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. Я даже на улице жила», — разоткровенничалась Боня.

По ее словам, когда человеку дается «крыша над головой», это надо «ценить». Даже комнату в коммунальной квартире.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ранее Боня рассказала о своем тяжелом детстве в Краснокаменске. По словам ведущей, ей удалось спастись от маньяка, изнасиловавшего десятки девушек. Боня с подругой пришла в гости к 30-летнему мужчине, с которым они вместе торговали на рынке. Девушки много раз бывали у него дома и не считали его угрозой, но в тот вечер он «превратился в дьявола»: достал топор, пообещал «отрубить бошки», «гонял» до четырех утра, «наставил синяков», «прижигал сигаретами». По ее словам, в какой-то момент они с подругой его «загоняли» и он выпустил их. Позже выяснилось, что мужчина был серийным насильником.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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