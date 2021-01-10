Харламов оставил Асмус особняк на Рублевке после развода 

Харламов приобрел элитную недвижимость на участке в восемь соток в 2013 году. Коттедж оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. На протяжении нескольких лет в особняке шел ремонт, который по иронии судьбы закончился прямо перед разводом звёзд. Сегодня в коттедже живет Кристина Асмус и ее общая с Харламовым дочь Настя. В доме расставлена дорогая мебель из дерева, кожи и камня, полы выполнены из дубового паркета и мрамора. Особняк расположен в непосредственной близости от частной школы «Президент», где учится дочь экс-супругов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что экс-супруга футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж в деревне Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе. Известно, что она уже переехала из московской квартиры в загородный дом вместе со своими тремя детьми.

Журналисты отмечают, что телеведущая решилась на покупку дорогой недвижимости, побывав в закрытом поселке в гостях у друзей. В итоге в 2020 году она стала обладательницей готового двухэтажного коттеджа и приусадебного участка. В особняке просторно: у каждого своя отдельная комната, большая гостиная, кухня, комнаты для гостей, высокие потолки и панорамные окна на первом этаже. Во дворе — детская площадка. Точная стоимость особняка не известна, однако риэлторы отмечают, что похожие дома в поселке стоят около 74 миллионов рублей.