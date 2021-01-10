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Москва

Мария Кожевникова сообщила о срочной операции отца 

Павел Тиунов 1 час назад
Мария Кожевникова сообщила о срочной операции отца
Фото: Instagram
Отец актрисы Марии Кожевниковой попал в больницу, где ему сделали срочную операцию. У олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова воспалилась щека.
О перипетиях звезда «Универа» рассказала подписчикам в Instagram. Она отметила, что во время поездки в Пензу, где планировалось справить Рождество в кругу семьи, отец начал жаловаться на воспаление щеки. Кожевников тогда заявил, что волноваться не стоит, поскольку у него, как профессионального хоккеиста в прошлом, почти нет зубов.

«Утром, уже в Пензе, все ухудшилось, но папа пил таблетки и настаивал, что все нормально, на третьи сутки он уже почти не мог говорить, и мы вызвали врачей», — написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Медики госпитализировали Кожевникова в срочном порядке, откачали 70 мл гноя, что, по словам артистки, было очень опасно, поскольку жидкость располагалась рядом с мозгом. Операция прошла успешно.

«Вы понимаете, что такое профессиональный спортсмен. Одна сторона медали — это почёт, две олимпийские медали и известность, другую знают только близкие и семья, про все болячки, десятки операций и т.д.», — отметила Кожевникова.

Она также поблагодарила пензенских врачей. Отец в настоящее время, по ее словам, находится в отеле и идет на поправку.
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Шоу-бизнес , Александр Кожевников , Мария Кожевникова
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