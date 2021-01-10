Мария Кожевникова сообщила о срочной операции отца 

О перипетиях звезда «Универа» рассказала подписчикам в Instagram . Она отметила, что во время поездки в Пензу, где планировалось справить Рождество в кругу семьи, отец начал жаловаться на воспаление щеки. Кожевников тогда заявил, что волноваться не стоит, поскольку у него, как профессионального хоккеиста в прошлом, почти нет зубов.

«Утром, уже в Пензе, все ухудшилось, но папа пил таблетки и настаивал, что все нормально, на третьи сутки он уже почти не мог говорить, и мы вызвали врачей», — написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Медики госпитализировали Кожевникова в срочном порядке, откачали 70 мл гноя, что, по словам артистки, было очень опасно, поскольку жидкость располагалась рядом с мозгом. Операция прошла успешно.

«Вы понимаете, что такое профессиональный спортсмен. Одна сторона медали — это почёт, две олимпийские медали и известность, другую знают только близкие и семья, про все болячки, десятки операций и т.д.», — отметила Кожевникова.

Она также поблагодарила пензенских врачей. Отец в настоящее время, по ее словам, находится в отеле и идет на поправку.