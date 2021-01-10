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Москва

Фанаты раскритиковали примирение Королёвой и Тарзана 

Павел Тиунов 1 час назад
Фанаты раскритиковали примирение Королёвой и Тарзана
Фото: РИА Новости
Подписчики Наташи Королёвой негативно отреагировали на совместное видео с мужем стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном). Ролик певица приурочила к выходу новой песни «Гори-гори!».
Пост появился в Instagram10 января. Видео представляет собой лав-стори Тарзана и Королёвой на тропическом острове. Пара нежно держится за руки, ходит по песчаному побережью, обнимается и целуется под новую песню. По словам певицы, композицию написал ее «талантливый друг» Герман Титов, который «тонко прочувствовал все оттенки непростого периода в жизни».

«Мы — оптимисты, поэтому и лейтмотив песни — оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда — исцелять», — написала Королева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики артистки не разделили ее воодушевления. Многие назвали поступок Королевой великодушным, но лишенным всякого смысла.

«Тарзан — изменял — изменяет и будет изменять!» — написала пользовательница под ником faizullina.tanzilia.

«Ох, Наташа, конечно, тяни его за собой, как и всю вашу совместную жизнь тянула», — отметила zanoza65.

«Да уж…далеко не каждый простит предательство…если это не пиарход», — предположила 0909nadegdaan.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Наташа Королева прокомментировала измену мужа Сергея Глушко. Она отметила, что каждая семья проходит через кризис, который кроме проблем сулит еще и новые возможности.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Герман Титов , Наташа Королева , Сергей Глушко
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