Фанаты раскритиковали примирение Королёвой и Тарзана 

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Подписчики Наташи Королёвой негативно отреагировали на совместное видео с мужем стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном). Ролик певица приурочила к выходу новой песни «Гори-гори!».

Пост появился в Instagram 10 января. Видео представляет собой лав-стори Тарзана и Королёвой на тропическом острове. Пара нежно держится за руки, ходит по песчаному побережью, обнимается и целуется под новую песню. По словам певицы, композицию написал ее «талантливый друг» Герман Титов , который «тонко прочувствовал все оттенки непростого периода в жизни».

«Мы — оптимисты, поэтому и лейтмотив песни — оптимистичный, помогающий вместе идти вперёд, согревать друг друга огнём любви, иногда обжигаться, а иногда — исцелять», — написала Королева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики артистки не разделили ее воодушевления. Многие назвали поступок Королевой великодушным, но лишенным всякого смысла.

«Тарзан — изменял — изменяет и будет изменять!» — написала пользовательница под ником faizullina.tanzilia.

«Ох, Наташа, конечно, тяни его за собой, как и всю вашу совместную жизнь тянула», — отметила zanoza65.

«Да уж…далеко не каждый простит предательство…если это не пиарход», — предположила 0909nadegdaan.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Наташа Королева прокомментировала измену мужа Сергея Глушко. Она отметила, что каждая семья проходит через кризис, который кроме проблем сулит еще и новые возможности.