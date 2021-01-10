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«Смесь дерьма и пара»: Манучаров раскритиковал новогодние огоньки 

Павел Тиунов 32 минуты назад
«Смесь дерьма и пара»: Манучаров раскритиковал новогодние огоньки
Фото: ТАСС
Телеведущий и актёр Вячеслав Манучаров в интервью Елене Ханге на её YouTube-канале признался, что ему стыдно за участие в «Голубом огоньке». По его словам, в новогодних программах участвуют артисты, которые покупаются и продаются.
Манучаров отметил, что впервые «засветился» в «Голубом огоньке» в начале 2000-х годов. По его словам, участие в новогодних программах означало, что артист успешен и находится в тренде. При этом тогда, добавил телеведущий, зарождался развлекательный «фастфуд», которым зрителя кормят до сих пор.

«Сегодня это смесь дерьма и пара», — заявил Манучаров.

Актер признался, что в этом году снова принял участие в съемках очередного «Голубого огонька». Он подчеркнул, что номер ему понравился, но, когда он его увидел в канве целой программы — расстроился и ему стало стыдно.

«Подумал: "Господи, я в ряду всего этого папье-маше"», — прокомментировал свои чувства актер, добавив, что «это самокритично и смешно».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лев Лещенко заявил, что «Голубые огоньки» никогда не исчезнут, поскольку до сих пор очень популярны у зрителей. Певец отметил, что современные шоу в отличие от советских программ снимаются с применением «новых приемов и технологий»: на разных площадках с обыгрыванием оригинальных ситуаций. По словам Лещенко, ему очень нравится участвовать в записи современных новогодних передач, в частности из-за удобного графика съемок: каждый исполнитель тратит на съемочный процесс 2-4 часа.
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Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Вячеслав Манучаров
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