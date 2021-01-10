«Смесь дерьма и пара»: Манучаров раскритиковал новогодние огоньки 

Телеведущий и актёр Вячеслав Манучаров в интервью Елене Ханге на её YouTube-канале признался, что ему стыдно за участие в «Голубом огоньке». По его словам, в новогодних программах участвуют артисты, которые покупаются и продаются.

Манучаров отметил, что впервые «засветился» в «Голубом огоньке» в начале 2000-х годов. По его словам, участие в новогодних программах означало, что артист успешен и находится в тренде. При этом тогда, добавил телеведущий, зарождался развлекательный «фастфуд», которым зрителя кормят до сих пор.

«Сегодня это смесь дерьма и пара», — заявил Манучаров.

Актер признался, что в этом году снова принял участие в съемках очередного «Голубого огонька». Он подчеркнул, что номер ему понравился, но, когда он его увидел в канве целой программы — расстроился и ему стало стыдно.

«Подумал: "Господи, я в ряду всего этого папье-маше"», — прокомментировал свои чувства актер, добавив, что «это самокритично и смешно».