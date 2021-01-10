Астролог вычислила, что Джигурда психически неуравновешен 

Астролог и телеведущая Афина Март составила гороскоп эпатажного актера Никиты Джигурды

Как говорит специалист по звездам, вызывающее поведение актера предопределено расположением светил в его натальной карте.

Как пишут dni.ru, в 2021 году Никите Джигурде исполняется 60 лет.

По-хорошему уже давно было пора сменить имидж. Но астролог уверена, что этого не произойдет.

Более того, она считает, что шоумену грозит непростой год. Его ждут судебные процессы и стрессы из-за разлуки с семьей, которая сейчас во Франции. Все это, наложившись на черты характера Джигурды и его жизненные установки, может привести к усилению неадекватности.

«Удручает и пугает конфликтный разрушительный аспект Нептуна (квадратура) на Луну и на Черную Луну: в перспективе — психозы и психические отклонения, жизнь на поводу у своего болезненного воображения, мания величия, не исключены всевозможные зависимости и неадекватность действий», — сообщила Март.

Как ранее писал «Рамблер», Шоумен Никита Джигурда уверен, что актер Михаил Ефремов не виноват в смертельном ДТП, так как в день трагедии за рулем находился совершенно другой человек.

Джигурда рассказал «Собеседнику», что намерен предоставить суду все необходимые для освобождения Ефремова доказательства.