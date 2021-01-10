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Ягудин пустился в пляс в аэропорту 

Ирина Лебедева 1 час назад
Ягудин пустился в пляс в аэропорту
Фото: ТАСС
Пандемия и связанные с ней карантинные меры уже измучили буквально всех. Да еще зимняя хмурая пора… Тем больше радости у людей, которые все же находят возможность перебраться пусть на недолгое время, к теплому морю и яркому солнцу.
Так что неудивительно, что человек знаменитый и солидный, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, ведущий телепроекта "Ледниковый период" российский фигурист Алексей Ягудин пустился в пляс прямо у стоек регистрации в аэропорту.
Судя по фотографиям в инстаграме, прекрасное настроение было у спортсмена с самого утра.
Он устраивал розыгрыши за завтраком, а потом опубликовал снимок — он с супругой и двумя дочками у информационного табло в международном аэропорту Шереметьево.

«Наше очень доброе утро!», — написал он.

А в сторис можно увидеть, как Алексей там же весело танцует.
Подписчики пытаются угадать, куда отправились отдыхать Ягудины. Сам Алексей лишь сообщил, что это — «море», «солнце», и «немальдивы».
Как ранее писал «Рамблер», Алексей Ягудин высказался на тему того, что его соведущую по шоу «Ледниковый период» Алину Загитову периодически критикуют за ее работу.
Спортсмен считает, что проблема не в Загитовой, а в том, что общество усиленно ищет причины для нового недовольства.
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Шоу-бизнес , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Аэропорт Шереметьево
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