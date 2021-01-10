Ягудин пустился в пляс в аэропорту 

Пандемия и связанные с ней карантинные меры уже измучили буквально всех. Да еще зимняя хмурая пора… Тем больше радости у людей, которые все же находят возможность перебраться пусть на недолгое время, к теплому морю и яркому солнцу.

Так что неудивительно, что человек знаменитый и солидный, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, ведущий телепроекта "Ледниковый период" российский фигурист Алексей Ягудин пустился в пляс прямо у стоек регистрации в аэропорту.

Судя по фотографиям в инстаграме, прекрасное настроение было у спортсмена с самого утра.

Он устраивал розыгрыши за завтраком, а потом опубликовал снимок — он с супругой и двумя дочками у информационного табло в международном аэропорту Шереметьево

«Наше очень доброе утро!», — написал он.

А в сторис можно увидеть, как Алексей там же весело танцует.

Подписчики пытаются угадать, куда отправились отдыхать Ягудины. Сам Алексей лишь сообщил, что это — «море», «солнце», и «немальдивы».

Как ранее писал «Рамблер», Алексей Ягудин высказался на тему того, что его соведущую по шоу «Ледниковый период» Алину Загитову периодически критикуют за ее работу.