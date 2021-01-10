Фрейндлих в больнице занялась лечебной физкультурой 

Алиса Фрейндлих , госпитализированная с коронавирусом и серьезным поражением легких еще в конце декабря, сейчас в стабильном состоянии.

России в Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА Санкт-Петербурге отметили положительную динамику течения болезни, — сообщает 5 Канал.

Алиса Бруновна стала выполнять рекомендованные специалистами упражнения, а это значит, что у народной артистки СССР появились силы и активировалась воля к жизни.

Как ранее писал «Рамблер», том же медучреждении, но в разных палатах с народной артисткой СССР, находятся дочь Фрейндлих и ее внучка.

По данным Большого драмтеатра имени Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.