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Москва

Фрейндлих в больнице занялась лечебной физкультурой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Фрейндлих в больнице занялась лечебной физкультурой
Фото: РИА Новости
Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом и серьезным поражением легких еще в конце декабря, сейчас в стабильном состоянии.
Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге отметили положительную динамику течения болезни, — сообщает 5 Канал.
Алиса Бруновна стала выполнять рекомендованные специалистами упражнения, а это значит, что у народной артистки СССР появились силы и активировалась воля к жизни.
Как ранее писал «Рамблер», том же медучреждении, но в разных палатах с народной артисткой СССР, находятся дочь Фрейндлих и ее внучка.
По данным Большого драмтеатра имени Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.
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Шоу-бизнес , Алиса Фрейндлих , Федеральное медико-биологическое агентство
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