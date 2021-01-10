Состояние Грачевского удалось стабилизировать 

Хорошие новости сообщила журналистам ТАСС супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская.
Она высоко оценила заботу медиков, к которым 71-летний состояние художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» попал с ухудшением здоровья после лечения дома.
Екатерина уточнила, что сейчас состояние Грачевского стабильное, отрицательной динамики нет и прогнозы осторожные, но позитивные.
«Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», — обратилась Белоцерковская к публике.
Как ранее писал «Рамблер», в СМИ сообщают, что Борис Юрьевич находится в больнице, а в последнее время — в состоянии медикаментозной комы.
Сообщается также, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Однако последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат.