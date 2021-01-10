Состояние Грачевского удалось стабилизировать 

«Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», — обратилась Белоцерковская к публике.