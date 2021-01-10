Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Состояние Грачевского удалось стабилизировать 

Ирина Лебедева 1 час назад
Состояние Грачевского удалось стабилизировать
Фото: РИА Новости
Хорошие новости сообщила журналистам ТАСС супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская.
Она высоко оценила заботу медиков, к которым 71-летний состояние художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» попал с ухудшением здоровья после лечения дома.
Екатерина уточнила, что сейчас состояние Грачевского стабильное, отрицательной динамики нет и прогнозы осторожные, но позитивные.

«Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», — обратилась Белоцерковская к публике.

Как ранее писал «Рамблер», в СМИ сообщают, что Борис Юрьевич находится в больнице, а в последнее время — в состоянии медикаментозной комы.
Сообщается также, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Однако последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение