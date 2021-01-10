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Москва

Майорову придется выплачивать огромный кредит за кинокомпании 

Ирина Лебедева 1 час назад
С телеведущего Сергея Майорова взыскали 29 миллионов рублей по кредиту
Фото: globallookpress.com
Сергей Майоров, запомнившийся телезрителям по программе «Истории в деталях» на СТС, в свое время увлекся кинопроектами. Он и сам немного снимался. И в 2013 году согласился стать поручителем "ИВД Кино" и "ИВД ДОК", которые взяли миллион долларов кредита под 14 процентов годовых на развитие.
Дальше что-то пошло не так.
Когда в 2016 году стало ясно, что долг выплачен не будет, а брать с должников особо нечего, взялись за поручителя. Несколько лет Майоров бился за то, чтобы хотя бы уменьшить сумму долга — но безуспешно. С него и компаний взыскали чуть более 29 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам, — информирует Телеграм-канал Mash.
Как ранее писал «Рамблер», на протяжении нескольких месяцев в прессе то и дело появляются новости о судебных разбирательствах и долгах актера Сергея Жигунова. По слухам, на актера подали в суд из-за невыплаты долгов по кредитам, которые артист оформлял для съемки фильмов. Оплатить вовремя кредиты не получилось, поэтому суд постановил арестовать имущество знаменитости.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Сергей Майоров
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