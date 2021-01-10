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Москва

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетей из-за «ненависти в интернете» 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетей
Фото: globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские отказались пользоваться социальными сетями из-за «ненависти».
В частности, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать Twitter, Facebook и Instagram.

«Они не планируют использовать социальные сети для своего нового фонда Archewell Foundation и очень маловероятно, что вернутся на платформы в личном качестве», — пишет The Times со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что Меган Маркл ранее неоднократно жаловалась на оскорбительные комментарии, из-за чего «чувствует себя подавленной».
По предварительным данным, публиковать актуальную информацию о себе принц Гарри и Меган Маркл будут на сайте учрежденной ими общественной организации Archewell.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Газета The Times
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