Куравлёв отгородился от друзей и знакомых 

Общение народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который замкнулся в себе после смерти супруги, контролирует его дочь Екатерина, сообщают «Аргументы и факты». Артист отгородился не только от журналистов, но и от друзей и знакомых.
Леониду Куравлёву 84 года. В 2012 году из жизни ушла его супруга Нина Васильевна, с которой актер прожил 52 года. Для артиста смерть жены стала сильным ударом. Он перестал выходить в свет, много времени начал проводить дома, отгородился от общения с коллегами. Дочь Екатерина после развода с мужем переехала к отцу и полностью взяла под контроль круг его общения. Во-первых, женщина не подпускает к актеру журналистов: домофон к квартире артиста не подключен, а консьержке «велено не пускать» никого к Куравлёву.
«Он совершенно никого не желает видеть, даже своих друзей-актёров», — рассказала журналистам соседка артиста.
Куравлёв по-прежнему живёт в доме на Берсеневской набережной в Москве. СМИ выяснили, с кем ещё кроме дочери общается народный артист. Оказалось, что он часами может болтать со сторожем придомовой парковки. Мужчины зачастую обсуждают автомобили, в которых актёр хорошо разбирается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Станислав Садальский рассказал о семейной трагедии звезды советского кино Нины Сазоновой. Инцидент произошел в 2002 году. Сын Сазоновой Михаил избил мать до полусмерти. Пожилая артистка потеряла сознание. Мужчина, испугавшись, что убил родительницу покончил с собой, выбросившись из окна. Актрису в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии она отказалась писать на сына заявление в полицию, не зная, что его уже нет в живых. Позже Сазонова пришла в себя, но начисто потеряла память. Садальский отметил, что навещал народную артистку в больнице и приводил с собой «мальчика-гармониста», чтобы развлечь Сазонову. По его словам, старые песни — "Вальсок", "Стою на полустаночке", она помнила еще два года, вплоть до самой смерти.