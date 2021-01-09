Куравлёв отгородился от друзей и знакомых 

Общение народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва , который замкнулся в себе после смерти супруги, контролирует его дочь Екатерина, сообщают «Аргументы и факты» . Артист отгородился не только от журналистов, но и от друзей и знакомых.

Леониду Куравлёву 84 года. В 2012 году из жизни ушла его супруга Нина Васильевна, с которой актер прожил 52 года. Для артиста смерть жены стала сильным ударом. Он перестал выходить в свет, много времени начал проводить дома, отгородился от общения с коллегами. Дочь Екатерина после развода с мужем переехала к отцу и полностью взяла под контроль круг его общения. Во-первых, женщина не подпускает к актеру журналистов: домофон к квартире артиста не подключен, а консьержке «велено не пускать» никого к Куравлёву.

«Он совершенно никого не желает видеть, даже своих друзей-актёров», — рассказала журналистам соседка артиста.

Куравлёв по-прежнему живёт в доме на Берсеневской набережной в Москве. СМИ выяснили, с кем ещё кроме дочери общается народный артист. Оказалось, что он часами может болтать со сторожем придомовой парковки. Мужчины зачастую обсуждают автомобили, в которых актёр хорошо разбирается.