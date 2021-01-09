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Москва

Самбурская оправдалась за отсутствие сексуальных фото с Мальдив 

Павел Тиунов 13 минут назад
Самбурская оправдалась за отсутствие сексуальных фото с Мальдив
Фото: Instagram
Актриса Анастасия Самбурская на своей странице в Instagram рассказала, почему на отдыхе на Мальдивах она не делает откровенных фотографий. По ее словам, причина в ее плохом самочувствии.
Пост опубликован 9 января. На фото Самбурская стоит на коленях у бассейна, держась при этом за поясницу. Судя по геотегу снимок был сделан ан Мальдивских островах.

«Когда ты секси, но возраст даёт о себе знать! Вот и ревматизм прихватил, всё сложнее с каждым днём становится удивлять своих подписчиков», — написала актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Самбурской бурно отреагировали на юмористический пост актрисы. Большинство сошлись во мнении, что именно это фото «самое сексуальное».

«Лучшая фигурка на пляже», — подбодрил звезду «Универа» пользовательпод ником den.orlov.1985.

«Фотопозирование однозначно ваш конек», — отметила yulia.vtope.

«Приоткрытый рот для сексуальности. Пока нет вставной челюсти, можно так позировать спешите быть сексуальными», — пошутила tatyana_russian.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сексуальное фото Анастасии Самбурской стало поводом для обсуждения возможной супружеской неверности Влада Топалова. Певец прокомментировал эротичный снимок актрисы, что заметила Ксения Собчак. Она посоветовала жене Топалова телеведущей Регине Тодоренко пристальнее присмотреться к супругу, поскольку он, по ее мнению, «ходит по тонкому льду».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Анастасия Самбурская , Ксения Собчак , Регина Тодоренко
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