Самбурская оправдалась за отсутствие сексуальных фото с Мальдив 

Актриса Анастасия Самбурская на своей странице в Instagram рассказала, почему на отдыхе на Мальдивах она не делает откровенных фотографий. По ее словам, причина в ее плохом самочувствии.

Пост опубликован 9 января. На фото Самбурская стоит на коленях у бассейна, держась при этом за поясницу. Судя по геотегу снимок был сделан ан Мальдивских островах.

«Когда ты секси, но возраст даёт о себе знать! Вот и ревматизм прихватил, всё сложнее с каждым днём становится удивлять своих подписчиков», — написала актриса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Самбурской бурно отреагировали на юмористический пост актрисы. Большинство сошлись во мнении, что именно это фото «самое сексуальное».

«Лучшая фигурка на пляже», — подбодрил звезду «Универа» пользовательпод ником den.orlov.1985.

«Фотопозирование однозначно ваш конек», — отметила yulia.vtope.

«Приоткрытый рот для сексуальности. Пока нет вставной челюсти, можно так позировать спешите быть сексуальными», — пошутила tatyana_russian.