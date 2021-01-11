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Москва

Дочь Заворотнюк рассказала, что ее мать очень тяжело болеет 

Моя Москва.онлайн и ещё 12 1 час назад
Дочь Заворотнюк рассказала, что ее мать очень тяжело болеет
Фото: Instagram
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время нарушила молчание и рассказала фанатам о состоянии тяжелобольной актрисы. Девушка пообщалась со своими подписчиками в Instagram.
На вопрос пользователей соцсети о самочувствии звезды Анна ответила, что ее мама в настоящее время очень тяжело переносит болезнь, однако, по ее словам, никто в семье не теряет надежды и продолжает верить в лучшее.
Анна не стала уточнять страдает ли актриса от ранее объявленного онкологического заболевания или же у Заворотнюк обнаружили новый опасный недуг.
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Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк
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