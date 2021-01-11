Дочь Заворотнюк рассказала, что ее мать очень тяжело болеет 

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время нарушила молчание и рассказала фанатам о состоянии тяжелобольной актрисы. Девушка пообщалась со своими подписчиками в Instagram

На вопрос пользователей соцсети о самочувствии звезды Анна ответила, что ее мама в настоящее время очень тяжело переносит болезнь, однако, по ее словам, никто в семье не теряет надежды и продолжает верить в лучшее.

Анна не стала уточнять страдает ли актриса от ранее объявленного онкологического заболевания или же у Заворотнюк обнаружили новый опасный недуг.