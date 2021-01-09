Арзамасова рассказала, как не убирала елку полтора года

Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за Илью Авербуха, отправилась в свадебное путешествие.
Пара замечательно проводит время в Больщом Сочи, на курорте «Роза Хутор».
Девушка публикует в инстаграме красивые фотографии местных видов. А также, в связи с тем, что идут новогодние праздники, рассказала забавную историю про задержавшуюся дома елочку.
В свое время они с мамой нарядили зеленую красавицу, и отправились по гастролям. Видимо, елка была искусственной, иголки не осыпались и не мешали, поскольку в нечастые приезды домой руки так и не дошли ее убрать.
«Это кажется уже совсем нереальным, но елка стояла в мамином доме полтора года. Это было удивительное время. На гастролях я была чаще, чем дома. Кругом ездила с мамой, потому что уж совсем невыносимо было бы быть без дома, да и еще без родной души. Мама помогала мне с учебой, я еще и школьницей была. И это было здорово и незабываемо», — написала Лиза в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», Лиза Арзамасова, которая в самом конце года обрела новый статус жены, рассказала о впечатлениях от замужества и поблагодарила своих поклонников за теплые слова и поздравления в день свадьбы.