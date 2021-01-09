Арзамасова рассказала, как не убирала елку полтора года

Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за Илью Авербуха , отправилась в свадебное путешествие.

Пара замечательно проводит время в Больщом Сочи , на курорте «Роза Хутор».

Девушка публикует в инстаграме красивые фотографии местных видов. А также, в связи с тем, что идут новогодние праздники, рассказала забавную историю про задержавшуюся дома елочку.

В свое время они с мамой нарядили зеленую красавицу, и отправились по гастролям. Видимо, елка была искусственной, иголки не осыпались и не мешали, поскольку в нечастые приезды домой руки так и не дошли ее убрать.