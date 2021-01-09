Собчак показала руки, черные от бракованных колец 

Ксения Собчак в сторис инстаграма показала, как почернели от украшений пальцы рук.

Телеведущая купила кольца, которые, очевидно, пленили ее тематическим дизайном — из камней выложены черный и красный крест.

И, хотя стоили украшения, по ее словам, очень дорого, но фирма-изготовитель была не та, чьи изделия она обычно покупала.

Светская львица грустно пошутила, что стоило ей изменить проверенным брендам, как ее «Бог наказал за чужую ювелирку».

«Смотрите, какие у меня черные руки. Это я не бомжиха, кольца купила. А стоит как чугунный мост. И что теперь делать?»

Зная Ксению, можно предположить, что она добьется той или иной компенсации от производителя бракованных колец.

Как ранее с ообщал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила подписчиков.

В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала архивную фотографию.