Собчак показала руки, черные от бракованных колец 

Ксения Собчак в сторис инстаграма показала, как почернели от украшений пальцы рук.
Телеведущая купила кольца, которые, очевидно, пленили ее тематическим дизайном — из камней выложены черный и красный крест.
И, хотя стоили украшения, по ее словам, очень дорого, но фирма-изготовитель была не та, чьи изделия она обычно покупала.
Светская львица грустно пошутила, что стоило ей изменить проверенным брендам, как ее «Бог наказал за чужую ювелирку».
«Смотрите, какие у меня черные руки. Это я не бомжиха, кольца купила. А стоит как чугунный мост. И что теперь делать?»
Зная Ксению, можно предположить, что она добьется той или иной компенсации от производителя бракованных колец.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила подписчиков.
В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала архивную фотографию.
По ее словам, там запечатлены ее отец, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, и только что избранный президент США Джо Байден.