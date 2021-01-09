Больная коронавирусом Кудрявцева позавидовала здоровым

К счастью, лечится она дома, болезнь протекает не в самой тяжелой форме, однако жизненные планы зловредны вирус ей хорошенько спутал.

Лера планировала улететь на новогодние праздники к теплому морю, но отдых не случился.

Телеведущая опубликовала в инстаграме рассерженный пост, признавшись, что завидует своим здоровым коллегам, которые нежатся на солнышке на Мальдивах.

«Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов (которые пью через раз), опухший нос и красные глаза. Завидую ли я? Ещё как. Но падла этот ковид в действии ещё, поэтому сижу и не отсвечиваю. И прекратите спрашивать «как ты?» Я нормально, на букву Х — не подумайте, что хорошо. Всем здоровья».

Как ранее сообщал «Рамблер», расстроенная Лера призналась, что подхватить коронавирус они с Машей могли разве что на детской новогодней елке, куда ходили как раз накануне Нового года.